Princ William s prisrčno fotografijo Kate voščil za rojstni dan

Danes švigajo v Veliko Britanijo čestitke in lepe želje, princesa Kate Middleton namreč praznuje 43. rojstni dan, ki pa je letos še malo bolj poseben, saj je za Kate zelo naporno leto. Januarja je namreč prestala operacijo trebušne votline, kar je bil prvi razlog, da se je umaknila z oči javnosti, nato pa je marca sporočila še, da so ji odkrili raka in da se bo zato za dalj časa posvetila zdravljenju. Septembra je nato sporočila, da je bilo okrevanje uspešno in da se počasi vrača k svojim delovnim obveznostim, s čimer je razveselila veliko ljudi – seveda še najbolj svojo družino.

Danes je tako princ William na X-u objavil njeno črno-belo fotografijo, zraven pa pripisal ganljivo sporočilo: "Moč, ki si jo pokazala v zadnjem letu, je bila izjemna. George, Charlotte, Louis in jaz smo tako ponosni nate. Vse najboljše, Catherine. Radi te imamo. W."