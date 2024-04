Princ William s sinom na nogometni tekmi

Tri tedne po tem, ko je princesa Catherine sporočila svojo diagnozo, sta se princ William in princ George udeležila nogometne tekme, kjer sta kljub težkemu obdobju uživala v predstavi svojega najljubšega kluba Aston Ville. Za tekmo sta bila oče in sin odeta v formalna oblačila, 10-letnik pa je okoli vratu ponosno nosil šal angleškega kluba. Da je ponosen podpornik Aston Ville, je že pred časom dejal tudi William.

Princ William se je s prvorojencem udeležil nogometne tekme. Prestolonaslednik in 10-letni princ George sta si ogledala obračun med angleškim nogometnim klubom Aston Villa in francoskim nogometnim klubom Lille OSC. Člana kraljeve družine sta si obračun Konferenčne lige ogledala iz lože VIP le tri tedne po tem, ko je princesa Catherine svetu sporočila, da se bori z diagnozo raka. "Princ William in princ George sta tukaj. Brez medijskega pompa in drugih neumnosti, zgolj pojavila sta se, da podpreta Aston Villo," je zapisala uporabnica na omrežju X in delila fotografijo očeta in sina.

Kljub težkim časom sta princ William in princ George po fotografijah sodeč uživala v obračunu, na koncu katerega je zmagal njun angleški favorit. Za tekmo sta bila oče in sin odeta v formalna oblačila, 10-letnik pa je okoli vratu ponosno nosil šal angleškega kluba. Da je ponosen podpornik Aston Ville, je že pred časom dejal tudi William, ki je pojasnil, da je od nekdaj raje navijal za klub, ki ni očiten favorit. "Aston Villa ima odlično zgodovino, rad navijam za klub, ki me bo popeljal na čustveno popotovanje."

Bodoča kralj in kraljica William in Catherine sta se sicer odločila, da bosta v času princesinega zdravljenja še dodatno skrbela za zasebnost njunih treh mladoletnih otrok. Tudi zato sta čakala pravi trenutek, da svetu sporočita njeno diagnozo. Princ George, princesa Charlotte in princ Louis so bili v času objave video sporočila že na velikonočnih počitnicah, kar ni bilo naključje. S tem so namreč zagotovili, da bo družina skupaj nekaj dni, preden se otroci ponovno vrnejo v javnost.