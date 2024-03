Princ William sam na pogrebu svakinjinega bivšega fanta

V Londonu so na zasebni pogrebni slovesnosti pokopali Thomasa Kingstona , moža Lady Gabrielle Kingston . Pogreba se je udeležil tudi princ William , kralj Karel III. pa zaradi bolezni ni bil prisoten. Udeležila se ga ni niti kraljica Camilla , ker je imela obveznosti v Buckinghamski palači, ki so bile načrtovane že nekaj časa.

Po enournem bogoslužju je sledilo upepeljevanje. Ob Lady Gabrielli, ki se je leta 2019 poročila s Kingstonom, so stali njeni starši, princ in princesa Michael iz Kenta ter Kingstonova družina. Kingston je bil star 45 let, ko so ga mrtvega našli na domu njegovih staršev, mrliški oglednik pa je sporočil, da je imel na glavi strelno rano, ki je bila zanj usodna.

Buckinghamska palača je novico o njegovi smrti sporočila dva dni po njegovi smrti. V izjavi za javnost so takrat zapisali: "Kralj in kraljica sta prejela novico o Thomasovi smrti in se pridružujeta princu in princesi Michaelu iz Kenta ter vsem, ki so ga poznali, v žalovanju za zelo ljubljenim članom družine. Njihova veličanstva še posebej pošiljajo svoje najbolj iskrene misli in molitve Gabrielli in vsej družini Kingston."