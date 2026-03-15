Tuja scena

Princ William se je poklonil Diani, Hamilton mami, Beckham Victorii

London, 15. 03. 2026 14.31 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
victoria beckham

15. marca v Veliki Britaniji praznujejo materinski dan. Na ta dan se ne le navadni smrtniki, ampak tudi svetovno znani zvezdniki spominjajo svojih mam, nekateri pa tudi svojih žena, ki so že okusile čare materinstva. Ob današnjem dnevu se je tako princ William spomnil na pokojno princeso Diano, dirkač Lewis Hamilton se je poklonil svoji mami, nekdanji nogometaš David Beckham pa ženi Victorii.

Materinski dan je še eden od tistih dni, ki nas opominja, da moramo v življenju ljudem večkrat povedati, kako radi jih imamo. Tega se zavedajo tudi svetovno znani obrazi, ki takšne dni izkoristijo za objavo fotografij svojih dragih mam ali pa žena, ki so prav tako mame njihovim otrokom. In ker v Veliki Britaniji ta dan praznujejo 15. marca, so se danes na družbenih omrežjih oglasili številni zvezdniki.

Eden tistih, ki je vesel, da je njegova mama še vedno ob njem, je dirkač Lewis Hamilton. Zvezdnik, ki je na današnji dirki za Veliko nagrado Kitajske zasedel tretje mesto, je dneve pred zadnjo dirko izkoristil za druženje z mamo. Skupaj sta raziskovala Šanghaj in okoliške kraje, ob njenem dnevu pa se ji je Anglež poklonil s čustveno objavo na Instagramu.

Objavil je galerijo fotografij z dirkališča, na katerih sta njegova mama in njegova mačeha. Mami je po včerajšnji dirki namenil iskren objem, mačeha pa je zanj navijala na dirki v Avstraliji. "Mami, mačehi in vsem mamam želim srečen materinski dan. Ne bi bil oseba, ki sem danes, če ne bi bilo ljubezni in podpore teh dveh žensk. Blagoslovljen sem, da je mama z mano tukaj na Kitajskem in da mačeha navija zame doma. Nesebično sta skrbeli zame in sta bili moj dom, moja ekipa in moja luč v mojih najtežjih časih. Vsak dan živim tako, da sta ponosni name. Rad vaju imam in uživajta v svojem dnevu," je zapisal 41-letnik.

Tisti, ki svoje mame žal že skoraj 30 let ne more več objeti, pa je princ William. Kljub temu se je ob današnjem dnevu spomnil nanjo in na družbenih omrežjih delil fotografijo iz svojega otroštva. "Spominjam se svoje mame, danes in vsak dan. Mislim na vse tiste, ki se danes spominjajo nekoga, ki ga imajo radi. Vse najboljše za materinski dan," je zapisal prestolonaslednik ob fotografiji z mamo, ki je nastala na cvetočem travniku v Highgroveu leta 1984, ko je bil star komaj dve leti.

Pokojne kraljice Elizabete II., po kateri je nasledil prestol, se je z objavo spomnil tudi Williamov oče, kralj Karel III. z ženo, kraljico Camillo. "Vsem mamam na svetu in tistim, ki danes morda pogrešate svoje mame, želiva mirno materinsko nedeljo," sta zapisala ob fotografijah nekdanje monarhinje in Camilline mame Rosalind Shand.

Čeprav bi se spodobilo, da bi se na svojo mamo Victorio Beckham spomnil tudi Brooklyn Beckham, pa se to ni zgodilo. Je pa zato, v imenu ostalih dveh sinov in hčerke, za objavo poskrbel David Beckham. "Vse najboljše za materinski dan najbolj neverjetni mamici ... Si navdih na vse načine, kot bi morala biti mama našim štirim neverjetnim otrokom. Zelo te imamo radi in zelo sem hvaležen za družino, ki sva jo ustvarila. Naj bo materinski dan poseben, ker če si ga kdo zasluži, si to ti. Rad te imam," je zapisal nekdanji nogometaš in objavil fotografijo noseče žene. Za katero nosečnost gre, ni znano, je pa opis napisal tudi v imenu najstarejšega sina, ki je s slavnima staršema trenutno na bojni nogi.

Beckham se je poklonil tudi svoji mami in tašči.
FOTO: Instagram

50-letnik se je z nekaj fotografijami poklonil tudi svoji mami Sandri Beckham in svoji tašči Jackie Adams. Objav, namenjenih svoji mami, zaenkrat še ni zaslediti niti s strani 21-letnega Cruza, 23-letnega Romea ali 14-letne Harper, se je pa zato Brooklyn ravno na današnji dan odločil pokazati, da se zelo dobro razume s svojo taščo Claudio Peltz. "Vse najboljše najboljši tašči. Rad te imam in upam, da si imela lep dan," je zapisal ob skupno fotografijo. 

Brooklyn se ni spomnil na svojo mamo, je pa objavil rojstnodnevno voščilo svoji tašči.
FOTO: Instagram
materinski dan mame poklon princ william princesa diana lewis hamilton david beckham victoria beckham

Betuul
15. 03. 2026 15.29
Prekrasne mame 🌻!? In en nesramen 👺sin
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
okusno
Portal
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
