Princ William se je poklonil Diani, Hamilton mami, Beckham Victorii

Materinski dan je še eden od tistih dni, ki nas opominja, da moramo v življenju ljudem večkrat povedati, kako radi jih imamo. Tega se zavedajo tudi svetovno znani obrazi, ki takšne dni izkoristijo za objavo fotografij svojih dragih mam ali pa žena, ki so prav tako mame njihovim otrokom. In ker v Veliki Britaniji ta dan praznujejo 15. marca, so se danes na družbenih omrežjih oglasili številni zvezdniki.

Eden tistih, ki je vesel, da je njegova mama še vedno ob njem, je dirkač Lewis Hamilton. Zvezdnik, ki je na današnji dirki za Veliko nagrado Kitajske zasedel tretje mesto, je dneve pred zadnjo dirko izkoristil za druženje z mamo. Skupaj sta raziskovala Šanghaj in okoliške kraje, ob njenem dnevu pa se ji je Anglež poklonil s čustveno objavo na Instagramu. Objavil je galerijo fotografij z dirkališča, na katerih sta njegova mama in njegova mačeha. Mami je po včerajšnji dirki namenil iskren objem, mačeha pa je zanj navijala na dirki v Avstraliji. "Mami, mačehi in vsem mamam želim srečen materinski dan. Ne bi bil oseba, ki sem danes, če ne bi bilo ljubezni in podpore teh dveh žensk. Blagoslovljen sem, da je mama z mano tukaj na Kitajskem in da mačeha navija zame doma. Nesebično sta skrbeli zame in sta bili moj dom, moja ekipa in moja luč v mojih najtežjih časih. Vsak dan živim tako, da sta ponosni name. Rad vaju imam in uživajta v svojem dnevu," je zapisal 41-letnik.

Tisti, ki svoje mame žal že skoraj 30 let ne more več objeti, pa je princ William. Kljub temu se je ob današnjem dnevu spomnil nanjo in na družbenih omrežjih delil fotografijo iz svojega otroštva. "Spominjam se svoje mame, danes in vsak dan. Mislim na vse tiste, ki se danes spominjajo nekoga, ki ga imajo radi. Vse najboljše za materinski dan," je zapisal prestolonaslednik ob fotografiji z mamo, ki je nastala na cvetočem travniku v Highgroveu leta 1984, ko je bil star komaj dve leti.

Pokojne kraljice Elizabete II., po kateri je nasledil prestol, se je z objavo spomnil tudi Williamov oče, kralj Karel III. z ženo, kraljico Camillo. "Vsem mamam na svetu in tistim, ki danes morda pogrešate svoje mame, želiva mirno materinsko nedeljo," sta zapisala ob fotografijah nekdanje monarhinje in Camilline mame Rosalind Shand.

Čeprav bi se spodobilo, da bi se na svojo mamo Victorio Beckham spomnil tudi Brooklyn Beckham, pa se to ni zgodilo. Je pa zato, v imenu ostalih dveh sinov in hčerke, za objavo poskrbel David Beckham. "Vse najboljše za materinski dan najbolj neverjetni mamici ... Si navdih na vse načine, kot bi morala biti mama našim štirim neverjetnim otrokom. Zelo te imamo radi in zelo sem hvaležen za družino, ki sva jo ustvarila. Naj bo materinski dan poseben, ker če si ga kdo zasluži, si to ti. Rad te imam," je zapisal nekdanji nogometaš in objavil fotografijo noseče žene. Za katero nosečnost gre, ni znano, je pa opis napisal tudi v imenu najstarejšega sina, ki je s slavnima staršema trenutno na bojni nogi.

Beckham se je poklonil tudi svoji mami in tašči. FOTO: Instagram

50-letnik se je z nekaj fotografijami poklonil tudi svoji mami Sandri Beckham in svoji tašči Jackie Adams. Objav, namenjenih svoji mami, zaenkrat še ni zaslediti niti s strani 21-letnega Cruza, 23-letnega Romea ali 14-letne Harper, se je pa zato Brooklyn ravno na današnji dan odločil pokazati, da se zelo dobro razume s svojo taščo Claudio Peltz. "Vse najboljše najboljši tašči. Rad te imam in upam, da si imela lep dan," je zapisal ob skupno fotografijo.