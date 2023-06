Princ William se je zahvalil vojakom, ki so zaradi vročine na vaji omedleli

Princ William se je v osebnem pismu zahvalil vojakom, ki so na vaji pred praznovanjem rojstnega dne kralja Karla III. zaradi strašne vročine omedleli. V nezavest je padlo več pripadnikov britanske kraljeve garde, katere pripadniki so del redne vojske, med njimi pa je bil tudi član orkestra, ki je po nesrečnem dogodku nadaljeval z igranjem trobente. Kot poročajo iz Velike Britanije, so temperature zraka v Londonu že dosegle 30 stopinj Celzija.

"Velika zahvala vsakemu vojaku, ki se je udeležil generalke praznovanja v tej vročini. Bili so težki pogoji, vsi pa ste opravili odlično delo. Hvala vam," se je vojakom v osebnem sporočilu na Twitterju zahvalil 40-letni princ William. Vojaki, ki so del britanske kraljeve garde, se že pripravljajo na praznovanje kraljevega rojstnega dne, ki ga monarh že 260 let tradicionalno praznuje s parado.

icon-expand Princ William se je v objavi zahvalil vojakom. FOTO: Profimedia

William, ki je septembra 2022 po smrti babice postal princ Walesa, je tokrat prvič opravil uradni pregled straže v Walesu. Med tem, ko je množica stala pred princem, ki je bil na konju, je nekaj vojakov omedlelo. V objektiv so ujeli enega od njih, ki je nezavesten padel na ulico. Na pomoč so mu hitro priskočili štirje moški, ki so ga na nosilih odnesli v senco.

Princ je na družbenem omrežju objavil nekaj fotografij vaje, ob njih pa pripisal: "Vodenje polkovnikovega pregleda parade ob kraljevem rojstnem dnevu. Trdo delo in priprave na takšen dogodek so zasluge vseh sodelujočih, še posebej v današnjih razmerah."

V objavi uradnega profila, ki ga ima skupaj z ženo Kate Middleton, so pozneje zapisali: "Več mesecev priprav in treninga je potrebnih za parado ob kraljevem rojstnem dnevu. Člani oddelka za gospodinjstvo bodo izvedli zadnjo veliko vajo za dogodek pred predstavniki javnosti v Londonu." Praznovanje kraljevega rojstnega dne bo vključevalo tudi parado do Buckinghamske palače in vojaški prelet letal, ki ga bo opazoval z balkona znamenite palače.