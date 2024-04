Princ William se po ženini bolezni vrača k opravljanju kraljevih dolžnosti

Valižanski princ William se vrača k opravljanju kraljevih dolžnosti. 41-letnik je v minulih mesecih pomagal ženi pri okrevanju po operaciji abdomna, ki jo je imela januarja, pred mesecem pa je razkrila, da so ji diagnosticirali raka. Kot so povedali viri, je princ v tem času prevzel skrb za njune tri otroke in svoje dolžnosti in javno življenje postavil na stranski tir.

Prinčeva prva naloga bo pregled dela skupnosti in okoljevarstvenih organizacij v jugozahodnem Londonu in Surreyju, je sporočila njegova pisarna, ki je del Kensingtonske palače. Najprej si bo ogledal, kako dobrodelna organizacij s prehrano dostavlja, razvršča in ponovno pakira pakete hrane za tiste, ki jim pripadajo. Pozneje bo obiskal zahodni London, kjer si bo ogledal distribucijo paketov s hrano.

Predvideno je bilo, da se bosta tako Kate kot William k opravljanju dolžnosti vrnila po velikonočnih praznikih, a je pozneje palača ime valižanske princese umaknila iz napovedi udeležbe praznovanja kraljevega rojstnega dne oziroma tako imenovanega Trooping The Colour, ki je predviden za 15. junij, William pa naj bi se v službo vrnil v teh dneh, ko bodo njuni otroci zaključili počitnice, a njegova prioriteta ostaja Kate in njeno zdravstveno stanje, kateremu bo prilagodil obveznosti.

To bo Williamova prva naloga, ki jo bo prevzel po objavi ženinega videa, ki je marca šokiral javnost, v njem pa je razkrila, da ima raka. Njuna družina se je po objavi umaknila na podeželje, kjer so skupaj preživeli velikonočne praznike in počitnice, ki so jih imeli njuni otroci. Kate je Williama v videu pohvalila in dejala, da ji je ves čas stal ob strani in jo tolažil v težkih dneh.

"Gre za to, da jo podpira in da ona to čuti. Gre za skupni trud. Ne počuti se izolirane," je za People povedal vir blizu družine. Ob tem, ko se zakonca spopadata s Katino težko boleznijo, pa so jima v oporo in pomoč tudi njeni starši."Njeni starši so pomemben člen pri vzgoji njunih vnukov," je še povedal vir.