Princ William se v monarhiji ne počuti ujetega kot njegov brat

Pred dnevi smo pisali, da naj bi se princ Harry znotraj kraljeve družine in dvora že od nekdaj počutil ujetega. Harry sicer že od nekdaj velja za 'bolj divjega' izmed dveh bratov, sinov princa Charlesa in pokojne Diane. Njegov brat, princ William, pa naj se ne bi strinjal s Harryjem.

Britanski prestolonaslednikprinc William se znotraj monarhije in vseh obveznosti, ki jih ima, ne počuti ujetega tako kot njegov mlajši brat princ Harry. Odkar sta ga Harry in njegova ženaMeghan Markle presenetila z eksplozivnim intervjujem za ameriško televizijoCBS, je William samo še bolj predan svoji družini in zapuščini svojih prednikov.

icon-expand Princ William FOTO: Profimedia

Williama naj bi Harryjev intervju, v katerem je Meghan kraljevino označila za rasistično in ignorantsko, zelo prizadel, je za Sunday Times povedal prinčev dober prijatelj.

"William stopa po poti, ki mu je namenjena z njegovim rojstvom in je svoji vlogi popolnoma predan. Je vnuk svoje babice in spoštuje svoje dolžnosti in službo, ki pride z rojstvom v kraljevo družino," je povedal neimenovani vir, ki je brez zadržkov Williama primerjal z njegovo babico, kraljico Elizabeto II.

Harry je v intervjuju z Oprah povedal, da se je on rešil okov kraljevine, da pa sta njegov brat in oče, princ Charles, še vedno ujeta v instituciji. Kot so povedali viru blizu kraljevi družini, naj bi intervju Harryja in Meghan člane družine v Veliki Britaniji samo še bolj povezal, saj skupaj iščejo rešitve. William si je še bližji s kraljico in očetom po tem, ko sta brat in snaha sporočila, da zapuščata ne le kraljevo družino, ampak tudi Otok. Njihova povezanost pa se je z intervjujem, ki si ga je ogledal cel svet, zdaj še večja. "Del Williamovega razvoja v teh časih je tudi to, da se je zelo zbližal z očetom. Pri trenutnih razmerah sta zelo enotna. Harryjev izpad ju je zelo zbližal."

William je bil sicer prvi, ki je komentiral bratov intervju. Takrat je povedal, da njegova družina nikakor ni rasistična in da so obtožbe neresnične. Kot poročajo mediji, naj bi se William in Harry že slišala po eksplozivnem intervjuju. Harry naj bi televizijski voditeljici Gayle King brez zadržkov povedal, da so bili pogovori z bratom neproduktivni. To, da je Harry delil podrobnosti njunega pogovora, naj bi Williama zelo razjezilo.

William naj bi bil ne glede na trenutne spore in prepreke popolnoma prepričan, da se bo njegov odnos z bratom s časoma izboljšal in da tu ne bo hudih težav v prihodnosti. Tudi Harry je Oprah povedal, da svojega brata spoštuje in obožuje, da pa upa, da se bo njun odnos izboljšal, saj je trenutno na trhlih tleh.