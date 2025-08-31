Svetli način
Tuja scena

Princ William sinu Georgeu leta ni povedal, da bo nekoč postal kralj

London, 31. 08. 2025 08.00

E.K.
Princu Georgeu starša kraljeve usode nista razkrila skoraj desetletje. Princ in princesa Walesa sta želela, da ima njun prvorojenec kar se da normalno otroštvo. Svojim trem prestolonaslednikom sta kraljeva zakonca želela omogočiti čim bolj normalno življenje, čim dlje od oči radovedne javnosti.

Princ George ni običajen dvanajstletnik, temveč bodoči kralj. Kraljevo usodo pa naj bi mu njegova starša princesa Catherine in princ William povedala šele, ko je bil star približno sedem let. "Resnično je imel obdobje normalnega otroštva," je v intervjuju za People povedal kraljevski avtor Robert Lacey.

"William je to novico namerno odlašal do zadnjega možnega trenutka. To kaže na posebno skrb in premišljenost – pove nam tudi nekaj o tem, kako se je William počutil glede teže krone," je dodal Lacey.

Princ William in princesa Catherine s sinovoma Georgem in Louisom ter hčerko Charlotte.
Princ William in princesa Catherine s sinovoma Georgem in Louisom ter hčerko Charlotte. FOTO: Profimedia

Princu in princesi Walesa je uspelo vsem trem svojim otrokom, bodočemu prestolonasledniku Georgeu, desetletni princesi Charlotte in sedemletnemu princu Louisu, omogočiti dokaj zasebno otroštvo, pri čemer sta družino vedno postavila na prvo mesto."William jemlje svojo vlogo očeta bodočega kralja prav tako resno kot svojo vlogo bodočega kralja. To je ključno," je dejal kraljevi biograf Robert Hardman in dodal: "Njegova glavna prioriteta je, da v tem uživajo, namesto da se tega bojijo."

Ker se kralj Karel III. še vedno zdravi zaradi raka, so vprašanja o prihodnosti neizogibna. "Predstavljam si, da William, ko se z Georgem pogovarja o takšnih stvareh, uporablja besede, kot je 'usoda', namesto 'dolžnost'. 'Dolžnost' ima občutek ujetosti; 'usoda' pa občutek izbire," je še dejal Lacey.

Princ William Princesa Catherine Kraljeva družina Princ George Kralj Karel III.
KOMENTARJI (1)

Leonardo R
31. 08. 2025 08.16
Se malo pa bo kaksen Mohamed postal kralj tam.
ODGOVORI
0 0
