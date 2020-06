Princ William skrivaj dela kot prostovoljec na krizni liniji

William je ljudem v stiski v času koronavirusa svetoval prek sporočil znotraj storitve Shout, ki jo je osnoval v sodelovanju z ženoKate Middleton ter bratom, princem Harryjemin Meghan Markle. Na Instagram profilu z imenom Kensingtonroyal, s katerim upravljata ravno William in Kate, sta v videosporočilu razkrila, da sta v času karantene pomagala ljudem, ki imajo psihične težave. ''Z vami bi želel deliti skrivnost,''je namignil William in razložil, da je del prostovoljne ekipe, ki deluje kot pomoč ljudem v stiski. ''Linija deluje kar 24 ur na dan, sedem dni v tednu in povezuje ljudi z usposobljenimi prostovoljci, ki jim nudijo pomoč, ko jo najbolj potrebujejo,''je opisal storitev.