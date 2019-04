Princ William – tajni agent 007?

Ima njena kraljevska visokost, vojvodinja Sussekška, že popadke? Najbrž ne, a britanskim medijem v teh dneh, ko se bliža rojstvo prvega otroka princa Harryja in upokojene igralke Meghan Markle, vse prav pride. O popadkih so začeli govoriti in pisati, ker je v London pripotoval njen prijatelj in soigralec iz televizijske nanizanke Nepremagljivi dvojec Wendell Pierce. Te dni se je precej govorilo tudi o princu Williamu, ki je bil tri tedne na zelo posebni delovni praksi. Bo postal novi agent 007?