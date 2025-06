Princ William v družbi pasjih mladičev dopolnil 43 let

Prestolonaslednik princ William praznuje 43. rojstni dan, oseben mejnik pa je njegova družina proslavila z objavo prisrčne fotografije, na kateri je obdan s psičko Orlo in njenimi pasjimi mladiči. "Vse najboljše! Z ljubeznijo C, G, C, L, Orla in mladički," se je glasilo sporočilo njegove soproge princese Catherine in treh otrok Georgea, Charlotte in Louisa.

Fotografija s štirinožnimi družinskimi člani je bila posneta na posestvu gradu Windsor. Slavljencu so z objavo na družbenih omrežjih čestitali tudi na uradnem profilu angleške kraljeve družine, čestitke so se zvrstile tudi s strani javnosti.