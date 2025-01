Princ William v šoku: v napadu umrl pastorek njegove nekdanje varuške

Prvi dan novega leta ni prinesel najlepših novic, saj je svet pretresel nov grozovit napad v New Orleansu. Po poročanju tujih medijev je moški, ki so ga oblasti identificirale kot ameriškega vojnega veterana, zapeljal v množico in ubil 14 ljudi. Tragični dogodek pa je močno šokiral in prizadel tudi britanskega princa Williama, saj je bil med žrtvami tudi pastorek varuške, ki je njega in njegovega brata princa Harryja pazila v otroštvu.