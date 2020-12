Princ William z družino zaradi druženja pod drobnogledom javnosti

Čeprav so člani kraljeve družine pred kratkim sporočili, da božično-novoletnih praznikov ne bodo praznovali skupaj, sta se po poročanju tujih medijev princ William in Kate Middleton z otroki konec tedna pojavila na posestvu kraljice Elizabete II. v družbi družine princa Edwarda v Sandringhamu. Javnost je druženje ogorčeno obsodila, ker v Veliki Britaniji veljajo strogi zaščitni ukrepi za omejevanje širjenja covida-19. Dovoljeno je druženje le šestih oseb, na fotografijah s posestva pa naj bi jih bilo vse skupaj devet.

Po poročanju tujih medijev je dovoljeno druženje s prijatelji in ostalimi družinskimi člani, s katerimi ne živijo, le do šest oseb. Ta omejitev na Otoku vključuje tudi otroke vseh starosti. To pa ni bilo prvič, da sta Kate in William hodila po tankem ledu med pandemijo. 11. decembra sta svoje otroke sedemletnegaGeorgea, petletno Charlotte in dveletnega Lousia peljala na lutkovno predstavo v gledališče Palladium. Kraljevim članom je javnost očitala, da so se na rdeči preprogi pojavili brez zaščitnih mask.