Princ William je angleški reprezentanci zaželel vso srečo v finalu

Princ William je angleški nogometni reprezentanci zaželel vso srečo na nocojšnji finalni tekmi evropskega prvenstva, na kateri se bo ta spopadla z Italijani. Za Angleže je to poseben dogodek, saj so se nazadnje v finale uvrstili leta 1966, ko so osvojili naziv prvakov.

Vojvoda Cambriški je na uradnem profilu na Instagramu objavil videoposnetek, v katerem je pohvalil selektorja Garetha Southgata in celotno nogometno ekipo. "Kakšen nastop ste pokazali! Vsak član moštva je odigral svojo vlogo. Rad bi vam zgolj zaželel veliko sreče. Iz Anglije prinesete vse najboljše in vsi smo z vami. Vsa država je z vami," je dejal princ William in spodbudne besede zaključil s citatom angleške nogometne himne, ki pravi, naj prinesejo pokal domov.