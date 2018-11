Princa crkljanja? Louis ljubeče zgrabil dedka Charlesa

Najbrž ne bi bil vsakdo tako pogumen, da bi zgrabil za nos britanskega princa Charlesa. To si je privoščil njegov najmlajši vnuk, skoraj 7-mesečni princ Louis. Med fotografiranjem, s katerim so obeležili Charlesov 70. rojstni dan, so bili navzoči očitno precej sproščeni, še najbolj pa prav mali princ.

Na eni od doslej nevidenih fotografij se je tako razkrila Charlesova prijetna plat, očitno pa je v kraljevih potomcih našel novo zadovoljstvo. Charlesu se je tako na fotografiranju pridružila žena Camilla, seveda pa ni pozabil na sinova Williama in Harryja, z ženama Catherine inMeghan. Princesa Charlottese je po turško usedla poleg Camille, princ George sedi Charlesu v naročju, Louisa pa drži mamica Kate.

Znano je, da se bo kraljeva družina spomladi spet povečala, saj bosta zibala Harry in Meghan, ki sta se z veliko pompa poročila maja letos. Kraljevi fotograf je sicer Charlesa ob omenjenem jubileju ujel pri njegovih vsakdanjih opravilih, tudi med krmljenjem kokoši na posestvu v Highgroveu, v družbi otrok, v družbi slavnih oseb in ob njegovem austin martinu, ki ga menda namesto bencina poganja belo vino.