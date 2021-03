Princa Filipa po operaciji srca prestavili v zasebno bolnišnico

"Po uspešnem posegu vojvode Edinburškega v bolnišnici sv. Bartolomeja v sredo so njegovo kraljevo veličanstvo danes zjutraj premestili v bolnišnico kralja Edvarda VII.," so sporočili iz Buckinghamske palače, ki javnost redno obvešča o zdravstvenem stanju 99-letnega princa Filipa. V uradni izjavi za javnost so še zapisali: "Vojvoda naj bi nekaj dni ostal v bolnišnici in nadaljeval zdravljenje,"da se bo seveda čim prej okreval. O njegovem zdravstvenem stanju za zdaj ni znano kaj več.

Spomnimo: princa Filipa so v bolnišnico kralja Edvarda VII. v Londonu sprejeli 16. februarja, tja pa so ga prepeljali po infekciji. V začetku tega tedna so ga premestili v bolnišnico sv. Bartolomeja, na kardiološki oddelek, kjer so tudi opravili poseg.

Princ Filip se je leta 2017 upokojil in prenehal opravljati javne dolžnosti. Leta 2019 se je pojavil v medijih, ko jo je brez poškodb odnesel v prometni nesreči, v kateri je v bližini Sandringhama poškodoval dva človeka. Kasneje se je odrekel vozniškemu dovoljenju.

Od takrat se je le redko pojavil v javnosti. Lani so pred njegovim rojstnim dnem objavili skupno fotografijo s kraljico. Tokratno poslabšanje zdravstvenega stanja je sicer znova vzbudilo skrbi glede princa Filipa, ki bo junija dopolnil sto let.