Princa Filipa prestavili v drugo bolnišnico

99-letni princFilip je hospitaliziran že skoraj dva tedna. Iz Buckinghamske palače so sporočili: "Zdravniki ga bodo že naprej zdravili zaradi okužbe, poleg tega pa bodo opravili tudi testiranja in ga imeli na opazovanju zaradi že obstoječih bolezni srca".

"Vojvoda edinburški se dobro počuti in se odziva na zdravljenje, vendar naj bi v bolnišnici ostal vsaj do konca tedna," so še zapisali v izjavi.

Princa so najprej zdravili v zasebni bolnišnici kralja Edvarda VII, zdaj pa bo zdravljenje nadaljeval v bolnišnici St. Bartholomew, ki jo vodi državna zdravstvena služba. Kot je zapisano na spletni strani, Barts Heart Center velja za največjo v Evropi na področju kardiovaskularne kirurgije.

Iz palače so prejšnji torek, 23. februarja, sporočili, da se princ Filip odziva na zdravljenje, vendar bo še nekaj dni ostal v bolnišnici. Pri tem pa niso omenjali, za kakšno vrsto infekcije gre, niti se niso dotaknili teme, kako resno je.