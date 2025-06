Princa George in Louis znova zvezdi kraljeve parade

OGLAS

Princ Louis je bil znova zvezda kraljeve družine, posnetki njegovih grimas in simpatičnega nasmeška brez sprednjih zob pa so postali viralni. Družina se je v Londonu v čast monarhovega rojstnega dne udeležila tradicionalne parade ob Pozdravu zastavi, vsi skupaj pa so tudi pomahali z balkona Buckinghamske palače in tako pozdravili zbrano množico.

Princ Louis je znova očaral s svojo simpatičnostjo. FOTO: Profimedia icon-expand

Člani kraljeve družine so se do palače pripeljali v kočijah, že med prevozom pa je največ pozornosti ukradel najmlajši izmed otrok princa Williama in princese Catherine, ki se je vozil skupaj z mamo, bratom in 10-letno sestro Charlotte. Tokrat pa ni zabaval le javnosti, ampak tudi mamo in sorojence, ki so se sproščeno smejali njegovim grimasam.

