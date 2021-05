Princa Harry in William bosta ob Dianinem kipu imela vsak svoj govor

Kraljeva brata Harry in William palači znova povzročata skrbi, saj si želita na julijski ceremoniji ob razkritju kipa njune matere, princese Diane , nastopiti vsak s svojim govorom. Ceremonija bo potekala ob 60. rojstnem dnevu pokojne princese.

Princ William in Harry

"Oba brata bosta fizično prisotna na ceremoniji, a želita imeti vsak svoj govor," je dejal neimenovani vir. "Čeprav smo vsi mislili, da bosta nastopila skupaj, ne bo tako. Oba sta izrazila željo po tem, da bi vsak nastopil s svojim govorom," je še povedal.

Ta poteza bratov pa znova vzbuja skrbi, da se ne moreta poenotiti. "Veliko skrbi povzroča predvsem to, da bosta brata že na daleč s svojo držo in govorico telesa sporočala, da njun medsebojni odnos ni urejen, in ne bosta predstavljala enotnosti, kar pa si palača želi," je še dejal vir.