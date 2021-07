Princa Harry in William na slovesnosti odkrila kip princese Diane.

Čeprav sta trenutno v nekoliko slabših odnosih, sta združila moči in počastila pokojno mamo, ki bi na današnji dan praznovala 60. rojstni dan.

Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo covida-19, se je seznam povabljencev na slovesnost skrčil na 15 ljudi. Povabljeni so bili tudi Dianini sorojenci, Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes ter brat Charles Spencer. Bratoma pa sta se na slovesnosti pridružila še kipar Ian Rank-Broadley in umetnik, ki skrbi za videz vrtov in pokrajine, Pip Morrison.

"Spominjamo se njene ljubezni, moči in osebnosti – kvalitet, zaradi katerih je predstavljala silo dobrote po vsem svetu, medtem ko je na bolje spreminjala nešteto življenj," sta v skupni izjavi povedala brata. "Vsaki dan si želiva, da bi bila še vedno z nami, zato upava, da bo ta kip za vedno predstavljal njeno življenje in zapuščino," se je glasilo sporočilo ob odkritju spomenika.

Zahvalila sta se tudi kiparju in umetniku, ki skrbi za okolico, za njuno izjemno delo. Zahvalila sta se prijateljem in donatorjem, ki so pomagali, da so slovesnost sploh pripravili. "Zahvaljujeva se tudi vsem ljudem na svetu, ki skrbijo, da je spomin na najino mamo še vedno živ," sta še dodala.

Diana, ki je bila s princem Charlesom poročena med letoma 1981 in 1996, je tragično umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997. Stara je bila 36 let. William je takrat štel 15, Harry pa 12 let.