Princa Harryja je zbudil prihod policista, ki ga je obvestil o dedkovi smrti

Princ Harry je prespal klic ameriške ambasade, ko so ga želeli obvestiti o smrti princa Filipa . Predstavnik ambasade je princa skušal priklicati na telefon ob treh zjutraj, a zaman. Na klic se ni odzval nihče. Harry in njegova družina sta prespala ta pomemben klic, zato se je uradnik znašel drugače. Kontaktiral je šerifov urad v Santa Barbari, pod katerega spada tudi posestvo Harryja in Meghan v Kaliforniji, in prosil policiste, naj princa obvestijo o nujnem klicu.

Šerifov urad je na dom Harryja in Meghan poslal policista, ki je izpolnil prošnjo ambasade. Da je Harry klic prespal, je ob časovni razliki med Londonom in Kalifornijo logično, a Harry bo v prihodnje najverjetneje dvakrat premislil, preden bo utišal telefon.

Njegov strah in nelagodje ob vrnitvi domov sta bila upravičena, saj ga domači po tem niso pričakali ravno odprtih rok. "Bil sem zaskrbljen in bilo me strah vrnitve," je pred kratkim o odhodu domov dejal Harry. "Prevevala so me razna čustva, a vseeno sem imel nekoga, na katerega sem se lahko naslonil. Veliko sem se naučil v tem zadnjem času, kar je stvari olajšalo, a moje srce ob tej misli še vedno hitreje bije," je še povedal Harry o občutkih, ko razmišlja o nastali situaciji.

Harry in Meghan bosta kmalu še drugič postala starša, njun sin Archie pa naj bi dobil sestrico.