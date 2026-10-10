Princa Harryja na ragbi tekmi izžvižgali

Nič hudega sluteč si je princ Harry v družbi izvršnega direktorja ragbi kluba Leicester, Andree Pinchena, ogledal tekmo med moštvoma Leicester in Gloucester, ko se je nenadoma pojavil na velikem platnu stadiona in so se zaslišali vzkliki neodobravanja. Kot poroča APF, se je kamera hitro premaknila drugam, športni komentator Nick Mullins pa je dogajanje opisal z besedami: "Slišimo nekaj izžvižgavanja."

Princ Harry z Andreo Pinchenom na ragbi tekmi. FOTO: Profimedia

Čeprav se je mlajšemu sinu britanskega kralja med ogledom tekem v živo med bivanjem v ZDA pogosto pridružila tudi soproga Meghan Markle, vojvodinja tokrat ni bila prisotna. Zakonca sta se konec avgusta z otrokoma preselila nazaj v Združeno kraljestvo, kot je pred mesecem v pismu opozoril kralj Karel III., pa nista prevzela nekdanjih vlog v kraljevi družini in na Otoku živita kot zasebnika z lastnimi poslovnimi interesi, ki vključujejo tudi dobrodelnost.

Kljub vrnitvi se odnosi znotraj kraljeve družine še niso popravili. Harry in Meghan sta leta 2020 sporočila, da ne bosta več opravljala svojih vlog in se selita v ZDA. Kmalu zatem sta v ekskluzivnem intervjuju z voditeljico Oprah Winfrey med drugim dejala, da se je Meghan soočala celo z rasizmom, že tako skrhane odnose pa je dodatno oslabila Harryjeva knjiga spominov.

Princa Harryja so na ragbi tekmi izžvižgali. FOTO: Profimedia