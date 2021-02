Princa Harryja paparaci ujeli na avtobusu med snemanjem oddaje

PrincHarry in James Corden sta snemala oddajo na vrhu dvonadstropnega avtobusa, ki ga upravlja priljubljeno turistično podjetje. Po poročanju tujih medijev sta snemala za priljubljen segment pogovorne oddaje The Late Late Show, ki ga zvesti oboževalci poznajo pod imenom Carpool Karaoke. Princ Harry je imel urejeno policijsko spremstvo in zasebno varnostno ekipo, med snemanjem pa so sledili zaščitnim ukrepom zaradi covida-19.