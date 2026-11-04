Princa William in George v dežju podpirala svojo najljubšo nogometno ekipo

Princ William je svojo ljubezen do domačega nogometnega moštva Aston Villa prenesel tudi na svojega prvorojenca, princa Georgea. Oče in sin sta tako včeraj kljub dežju na mokrih tribunah stiskala pesti za svoje ljubljeno moštvo, ki se je v največjem mestu v Kataloniji pomerilo z Barcelono.

Prince William si je nogometno tekmo ogledal s prvorojencem Georgeom FOTO: Profimedia

Princ William in princ George sta med tekmo navdušeno spodbujala svoje moštvo, a se večer za njiju ni končal tako, kot bi si želela. Aston Villa je namreč proti Barceloni izgubila s 3 : 0. Nogometni obračun je zaznamovalo tudi močno deževje, zaradi katerega sta se William in George pred nalivom zatekla pod streho tribune.

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Pred tekmo 4. kroga nogometne Lige prvakov sta se na Camp Nouu člana kraljeve družine srečala tudi s predsednikom nogometnega kluba Barcelona Joanom Laporto, ki jima je podaril personalizirana nogometna dresa. "FC Barcelona je počaščena, da lahko na stadionu Spotify Camp Nou pozdravi njegovo kraljevo visokost valižanskega princa in njegovo kraljevo visokost princa Georgea," so skupni fotografiji pripisali na uradnem Instagramovem profilu katalonskega kluba. "Hvala, da sta se nam pridružila na posebnem večeru Lige prvakov, na katerem je nastopila tudi vajina ljubljena Aston Villa," so še dodali.

13-letni George se je včeraj prvič pojavil v javnosti, vse odkar je začel šolanje na prestižnem kolidžu Eton. Trenutno uživa na krajših šolskih počitnicah, med katerimi sta si tako z očetom vzela čas tudi za skok v Španijo, prihodnji teden pa se bo mladenič znova vrnil v šolske klopi.