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Princa William in George v dežju podpirala svojo najljubšo nogometno ekipo

Barcelona, 04. 11. 2026 14.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princ William s sinom Georgeom

Med šolskimi počitnicami sta si princ William in njegov sin princ George vzela čas za nogometni oddih v Kataloniji, kjer sta kljub močnemu deževju pospremila nastop svoje ljubljene ekipe. Britanski prestolonaslednik in njegov prvorojenec sta si v Barceloni ogledala tekmo Lige prvakov med Aston Villo in domačim moštvom ter se srečala s predsednikom kluba Joanom Laporto.

Princ William je svojo ljubezen do domačega nogometnega moštva Aston Villa prenesel tudi na svojega prvorojenca, princa Georgea. Oče in sin sta tako včeraj kljub dežju na mokrih tribunah stiskala pesti za svoje ljubljeno moštvo, ki se je v največjem mestu v Kataloniji pomerilo z Barcelono.

Prince William si je nogometno tekmo ogledal s prvorojencem Georgeom
Prince William si je nogometno tekmo ogledal s prvorojencem Georgeom
FOTO: Profimedia

Princ William in princ George sta med tekmo navdušeno spodbujala svoje moštvo, a se večer za njiju ni končal tako, kot bi si želela. Aston Villa je namreč proti Barceloni izgubila s 3 : 0. Nogometni obračun je zaznamovalo tudi močno deževje, zaradi katerega sta se William in George pred nalivom zatekla pod streho tribune.

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Pred tekmo 4. kroga nogometne Lige prvakov sta se na Camp Nouu člana kraljeve družine srečala tudi s predsednikom nogometnega kluba Barcelona Joanom Laporto, ki jima je podaril personalizirana nogometna dresa. "FC Barcelona je počaščena, da lahko na stadionu Spotify Camp Nou pozdravi njegovo kraljevo visokost valižanskega princa in njegovo kraljevo visokost princa Georgea," so skupni fotografiji pripisali na uradnem Instagramovem profilu katalonskega kluba. "Hvala, da sta se nam pridružila na posebnem večeru Lige prvakov, na katerem je nastopila tudi vajina ljubljena Aston Villa," so še dodali.

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13-letni George se je včeraj prvič pojavil v javnosti, vse odkar je začel šolanje na prestižnem kolidžu Eton. Trenutno uživa na krajših šolskih počitnicah, med katerimi sta si tako z očetom vzela čas tudi za skok v Španijo, prihodnji teden pa se bo mladenič znova vrnil v šolske klopi.

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Princ William je v preteklosti že spregovoril o tem, kako zelo uživa v skupnem obiskovanju mednarodnih nogometnih tekem s sinom. Potem ko sta se lani v Parizu udeležila četrtfinalne tekme Lige prvakov, je prestolonaslednik dejal, da je vesel, ker lahko sinu to omogoči. "Mislim, da je ustvarjanje takšnih spominov zelo pomembno, zato mi res veliko pomeni, da sem ga nocoj lahko pripeljal s seboj," je takrat povedal valižanski princ.

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