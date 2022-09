Princa William in Harry se bosta kraljici s preostalimi vnuki poklonila ob krsti

Ob Williamovem boku bo stala Zara Tindall z bratom Petrom Philipsom , ki sta otroka princese Anne . Na Harryjevo stran bosta stopili princesi Beatrice in Eugenie , hčeri princa Andrewa . Tam bosta tudi potomca princa Edwarda, Lady Louise Windsor in James , vikont Severn.

Vir je za CNN povedal tudi, da so vnuki z veseljem in spoštovanjem prejeli kraljevo vabilo, da se poklonijo pokojni babici, tako kot so to dan prej ob krsti storili tudi njihovi starši.