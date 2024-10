Princ William prvič po dolgem molku javno spregovoril o bratu

Princ William je v novem dvodelnem dokumentarnem filmu delil spomin iz otroških let. Spomnil se je dne, ko je s pokojno materjo, princeso Diano, in mlajšim bratom, princem Harryjem, obiskal britansko dobrodelno organizacijo. "Nikoli prej nisem bil na kakšnem podobnem kraju, zato sem bil nekoliko zaskrbljen in nisem vedel, kaj naj pričakujem," je med drugim dejal 42-letnik.

Princ William se je v dvodelnem dokumentarcu Prince William: We Can End Homelessness spomnil prelomnega trenutka otroštva, ki ga je delil s svojim bratom, princem Harryjem. V posnetku, ki je bil objavljen v soboto, je član kraljeve družine povedal, da se je njegovo zanimanje za dobrodelnost začelo po tem, ko ga je njegova pokojna mati, princesa Diana, z bratom odpeljala v The Passage, britansko dobrodelno organizacijo, ki podpira tiste, ki doživljajo ali jim grozi brezdomstvo.

Princ William

"Mama me je odpeljala v The Passage; oba s Harryjem je odpeljala tja. Takrat sem imel 11 let, morda 10 let," je rekel William in dodal: "Nikoli prej nisem bil na kakšnem podobnem kraju, zato sem bil nekoliko zaskrbljen in nisem vedel, kaj naj pričakujem. Mami je šlo to zelo dobro od rok, poskrbela je, da so se vsi počutili sproščeno, smejala se je in šalila z vsemi. Spomnim se, da sem takrat nekako razmišljal: 'No, če nimajo doma, bodo zagotovo žalostni.' Vendar je bilo neverjetno, kako srečno je bilo to okolje."

Dokumentarni film prikazuje še nevidene fotografije z obiska leta 1993.

William je nadaljeval: "Spomnim se, da sem imel nekaj dobrih pogovorov, igral sem šah, klepetal in takrat se mi je posvetilo, da obstajajo drugi ljudje, ki nimajo enakega življenja kot jaz. Veš, ko si čisto majhen, misliš, da je življenje tisto, kar vidiš pred seboj, in ne razmišljaš, da bi iskal drugje. Nato srečaš ljudi, kot sem jih jaz, zaradi katerih dobiš drugačno perspektivo. Rečejo ti namreč: 'Sinoči sem spal na ulici'." V tem dokumentarcu naj bi princ prvič po več letih javno spregovoril o svojem bratu, in sicer v času njunih nenehnih družinskih nesoglasij. "Princ Harry se ne namerava vrniti v kraljevo družino, dokler ne prejme opravičila svojega odtujenega brata, princa Williama," so pred meseci za The Mirror trdili viri blizu kraljeve družine. Razkorak med bratoma naj bi bil zelo velik, vendar menda ni nepopravljiv. Njuno razmerje naj bi naletelo na novo oviro, ko je Harry med obiskom svoje domovine zahteval dodatno varnost zanj in njegovo družino.

Na obisku je princ William igral tudi šah.