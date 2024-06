Princesa Anne zaradi pretresa možganov in poškodb hospitalizirana

Princesa Anne je bila sprejeta v bolnišnico, saj je v nedeljski nesreči na svojem posestvu v Gloucestershiru utrpela manjše poškodbe in pretres možganov. Kot so sporočili iz Buckinghamske palače, je bila 73-letnica hospitalizirana iz preventivnih razlogov, zdravniki pa pričakujejo, da si bo hitro in popolnoma opomogla.

Kaj točno se je zgodilo z mlajšo sestro kralja Karla, ni povsem jasno, v bolnišnici Southmead v Bristolu pa naj bi bila trenutno zgolj na opazovanju. "Kralj je bil natančno obveščen in se pridružuje celotni kraljevi družini, ki princesi izreka svojo najlepšo ljubezen in dobre želje za čimprejšnje okrevanje," je še zapisano v izjavi, ki so jo poslali iz kraljeve palače. Kraljevi vir je za CNN povedal, da se je princesa sprehajala blizu konjev na svojem posestvu, ko je utrpela manjše poškodbe glave. Medtem ko točen vzrok teh poškodb ni potrjen, zdravniška ekipa princese Anne pravi, da so njene poškodbe glave skladne z morebitno brco konja.