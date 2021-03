Princesa Beatrice: Biti mačeha je zame velika čast

Beatrice in Edoardo sta srečna od leta 2018.

Wolfie se rodil v Mozzijevi zvezi z nekdanjo zaročenko Daro Huang . Par se je razšel leta 2018, potem ko sta skupaj preživela kar tri leta. 32-letna Beatrice Wolfieju pomaga pri opravljanju obveznosti in ga animira med karanteno zaradi pandemije.

Hči princa Andrewa in Sarah Fergusson je izkušnjo, v kateri se je znašla, označila za ''veliko čast.'' Sprejela je svoj novi naziv, sedaj pa v njem zelo uživa. ''Letos sem sprejela veliko čast in postala mačeha, ob tem pa sem podoživela mnogo lepih spominov, ko sem se imela priložnost vrniti k pravljicam za lahko noč, ki sem jih imela rada tudi sama,'' je povedala.

Princesa Beatrice in Edoardo Mapelli Mozzi sta se poročila julija lani.

''Moj pastorek se tako kot ostali otroci šola od doma. Pomagam mu pri nalogah in ga spodbujam na poti k večji domišljiji, ustvarjalnosti, samostojnosti in humorju,'' je razložila in naštela nekaj knjig, ki ji pri tem pomagajo.