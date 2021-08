Princesa Beatrice: Disleksija je darilo

Princesa Beatrice, vnukinja kraljice Elizabete II., je v intervjuju za britanski Hello kot ena izmed glavnih obrazov dobrodelne organizacije Helene Arkell, ki je namenjena podpori ljudi z disleksijo, spregovorila o tej nevrološko pogojeni motnji, s katero se spopada tudi sama. Nanjo ne gleda kot na nekaj slabega, ampak kot na prednost, saj lahko na stvari gleda iz druge perspektive, hkrati pa jo postavlja pred nove preizkušnje: "Omogočila mi je, da na stvari gledam na drugačen način in najdem rešitve. To res vidim kot darilo. In mislim, da življenje temelji na trenutkih. Izzivi so tisti, ki te naredijo."

Yorški princesi so disleksijo diagnosticirali pri sedmih letih, potem ko se je nekaj časa počutila zbegano: "Spomnim se, da sem se počutila resnično zmedeno. Imela sem močan občutek: 'Zakaj se mi vse skupaj zdi malo megleno? Zakaj se mi zdi, da so te besede na strani le kup ... 'Kaj se tukaj dogaja? Kaj naj s tem naredim?' Ko so mi povedali, da imam disleksijo, mi ni niti ena oseba okoli mene dajala občutka, da sem zaradi tega za kaj prikrajšana. Vedno je šlo za napredovanje, za to, kaj lahko naredim, in ne, česa ne morem. To je zame nekaj zelo zelo pomembnega."

33-letna Beatrice je povedala, da se si želi pri ljudeh spremeniti negativno dojemanje disleksije: "Že, ko o njej govorimo kot o diagnozi, s tem ne delamo usluge nekaterim izmed najbolj čudovitih umov, kar jih imamo. Menim, da bi bila zgolj sprememba pripovedi, na nekoliko bolj pozitivno noto, koristna in bi lahko resnično vsem pomagala." Dodala je , da se je odločila o tem javno govoriti, ker želi svoje znanje deliti z drugimi: "Če lahko z deljenjem svoje zgodbe pomagam eni mladi osebi, naj bo stara enajst ali sedem let, ki je pravkar prejela novico, da je bila obdarjena z disleksijo, potem imam čudovito priložnost, da z njo delim nekaj odličnih spoznanj."

V intervjuju je še razkrila, da ima disleksijo tudi njen mož Edoardo Mapelli Mozzi, s katerim jeseni pričakuje svojega prvega otroka. Z italijanskim poslovnežem se je poročila lani v ožjem družinskem krogu, z vstopom v zakon pa je prevzela tudi vlogo mačehe štiriletniku Christopherju.