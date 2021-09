Princesa Beatrice dobila prvega otroka

Princesa Beatrice in njen mož Edoardo Mapelli Mozzi sta se razveselila prvega skupnega otroka. Deklica je bila rojena v westminstrski bolnišnici v londonskem okrožju Chelsea, kjer do sedaj ni bil rojen še noben kraljevi otrok.

"Otrokovi stari starši so že bili obveščeni in so navdušeni nad novico. Družina se zahvaljuje bolnišničnemu osebju za čudovito oskrbo," so zapisali v uradni izjavi. Deklica bo enajsta v vrsti za kraljevi prestol. "Princesa in otrok se dobro počutita, par pa se veseli, da bosta kmalu deklico lahko predstavila starejšemu bratu Christopherju Woolfu," so še navedli.