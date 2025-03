Princesa Beatrice je drugorojenko rodila več tednov prezgodaj

Britanska princesa Beatrice je januarja rodila drugo hčerko Atheno . A kot je povedala v pogovoru za modno revijo Vogue , se je hčerka rodila več tednov prezgodaj. Buckinghamska palača je novico o princesini nosečnosti sporočila sredi oktobra lani. Ker se je hčerka rodila že januarja in z nizko težo, okoli 1.900 gramov, so mnogi že pred tem predvidevali, da je šlo za prezgodnji porod.

Povedala je, da je bil zanjo celoten proces šola ponižnosti. Kljub 'izjemni ekipi zdravnikov', ki je bila ob njej, pa je zaradi negotovosti čutila 'neizmeren strah pred neznanim'. "Kot nešteto drugih nosečnic sem v tednih pred porodom bedela, poskušala spremljati vsak gib otroka v trebuhu in se tisočkrat vprašala: 'Kaj pa če se zgodi to ali kaj pa če se zgodi ono?'," je dejala nečakinja kralja Karla III.

V pogovoru je potrdila, da je Athenino stanje stabilno in da je hčerka v redu. Vseeno pa še vedno ne pozna razloga, zakaj se je to zgodilo. Podrobnosti zapleta sicer ni razkrila, so pa jima z možem Edoardom Mapellijem Mozzijem že med rutinskimi pregledi povedali, da bo porod verjetno prezgoden. "Moje življenje je bilo vse prej kot običajno, ampak moje radosti in strahovi v nosečnosti so bili enaki kot tisti, ki jih ima na milijone drugih žensk po svetu," je poudarila princesa Beatrice, deveta v vrsti za britansko krono.