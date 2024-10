Princesa Beatrice je ponovno noseča: pričakuje drugega otroka

Princesa Beatrice in Edoardo Mapelli Mozzi pričakujeta drugega otroka. Novico o tem, da se bo britanski kraljevi družini pridružil nov član, je uradno sporočila Buckinghamska palača. V izjavi za javnost so zapisali, da se bo vnukinja pokojne kraljice Elizabete in hčerka princa Andrewa in Sarah Ferguson naraščaja razveselila prihodnje leto zgodaj spomladi.