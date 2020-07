Princesa Beatrice na svoji poroki nosila kraljičino obleko in tiaro

Princesa Beatrice, najstarejša hči princa Andrewa in Sarah Ferguson, se je v petek poročila z italijanskim poslovnežem Edoardom Mapellijem Mozzijem. Poročne zaobljube sta si v ožjem družinskem krogu izmenjala v kapeli All Saints v Windsorju, med približno dvajsetimi svati pa sta bila tudi kraljica Elizabeta II. in princ Philip. Britanska kraljica je svoji vnukinji, nevesti, posodila svojo obleko iz slonovine in bleščečo diamantno tiaro.