Princesa Beatrice se je poročila v ožjem družinskem krogu

Princesa Beatrice se je po tem, ko je morala maja zaradi pandemije koronavirusa prestaviti poroko, končno poročila s svojim zaročencem Edoardom Mapellijem Mozzijem. Poročila sta se v petek zjutraj v kapeli All Saints v Windsorju, v ožjem družinskem krogu, kjer sta bila tudi kraljica Elizabeta II. in vojvoda Edinburški. Slovesnost je potekala v skladu z vsemi ustreznimi vladnimi smernicami glede zaščitnih ukrepov, so sporočili iz Buckinghamske palače.