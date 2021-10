Princesa Beatrice se je z izborom imena prvorojenke poklonila kraljici

Edoardo Mapelli Mozzi in noseča princesa Beatrice

Princesa Beatrice in njen mož Edoardo Mapelli Mozzi sta na družbenem omrežju kraljeve družine sporočila ime svoje prvorojenke. Objavila sta fotografijo odtisa hčerinih stopal, spodaj pa zapisala njeno ime: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi in rojstni datum: 18. 9. 2021. Pod fotografijo sta novopečena starša sporočila: "Vsi smo dobro in Wolfie je Sienni najboljši veliki brat."