Princesa Beatrice z možem Edoardom pričakuje prvega otroka

"Njeno kraljevo visočanstvo, princesa Beatrice in gospod Edorado Mapelli Mozzo, sta izjemno vesela, da lahko sporočita, da letos jeseni pričakujeta otroka. Tako kraljica kot družini obeh zakoncev so presrečni ob veseli novici," so sporočili z dvora in veselo novico delili tudi na družbenih omrežjih, kamor so dodali princesino poročno fotografijo.