Princesa Catherine bo ponovno teta, njen brat pričakuje prvega otroka

"Ne bi mogli biti bolj navdušeni, no, Mable bi lahko bila," je zapis ob dveh fotografijah, na katerih je njegova noseča žena z njuno psičko, zapisal James. "Začetek leta po izgubi moje ljubljene Elle je bil zelo težak, vendar bomo leto zaključili z najdragocenejšim malim dodatkom k naši rastoči družini," je še zapisal podjetnik.

Z objavo, s katero je napovedal prihod še enega nečaka oziroma nečakinje princese Catherine, je razkril tudi, da je bilo preteklo leto zanj težko, saj je januarja poginila njegova psička Ella, ki je bila z njim 15 let, močno pa mu je pomagala tudi pri reševanju težav z duševnim zdravjem. V spomin svoji ljubljenki je že pred časom objavil skupno fotografijo na Instagramu , saj je bila z njim tako v najtemnejših kot tudi v najsvetlejših dneh njegovega življenja.

Prav Ella je bila v resnici kriva za to, da sta se James in Alizee spoznala. Ko jo je leta 2018 sprehajal po parku v Londonu, je bila psička tista, ki ju je povezala. "Takrat nisem vedel, da sem spoznal svojo bodočo ženo, vse po zaslugi Elle," je povedal v enem od intervjujev. Leta 2019 sta se zaročila, leta 2021 pa sta si izmenjala poročne prstane ter postala mož in žena.