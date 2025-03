Princesa Catherine dan svetega Patrika obeležila s kozarcem piva

Valižanska princesa Catherine je s širokim nasmehom dvignila kozarec temnega piva na tradicionalni paradi irske garde na dan sv. Patrika v Londonu in z njim nazdravila zbranim. V sproščenem vzdušju po uradnih obveznostih se je 43-letnica usedla med vojake, dvignila kozarec in počasi srkala temno pivo ter uživala v trenutku.

Ko so ji gardisti nazdravljali z glasnim "Naj živi polkovnica!", se je Kate nasmehnila nazaj, vsi skupaj pa so se smejali, ko ji je spodletelo pri slavni pivski spretnosti, ki je na Irskem del tradicije pitja piva. Kljub temu je princesa uživala in počasi srkala iz svojega kozarca in uživala ob vsakem požirku. Za tem je zbranim plačala rundo. "To je najmanj, kar lahko naredim," je dejala, gardisti pa so njeno gesto sprejeli z navdušenjem.

Prva samostojna pot po bolezni

43-letna princesa se je vrnila na praznovanje dneva svetega Patrika, potem ko je lansko leto zamudila dogodek zaradi zdravljenja. To je bila njena prva samostojna uradna naloga, odkar se je ponovno pojavila v javnosti, prispela pa je na dan svetega Patrika kot polkovnica irske garde. Naziv je prevzela od princa Williama.