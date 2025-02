Princesa Catherine delila fotografijo, ki jo je posnel njen najmlajši sin

Middletonova se je leta 2024 tudi sama borila z rakom, pred slabim mesecem pa je sporočila, da bolezen miruje. "Moja srčna zahvala gre vsem tistim, ki so tiho stali ob strani Williamu in meni, ko sva skušala krmariti med vsem," je zapisala 14. januarja in dodala, da se še vedno osredotoča na okrevanje, a bo potrebnega še nekaj časa, da se bo navadila na novo normalnost, ki jo je prinesla bolezen.

Fotografija je bila posneta na mrzlo zimsko jutro, princesa pa na njej nosi dolg plašč, kapo s ščitnikom, šal in rokavice. Kate ima s princem Williamom , s katerim sta se poročila leta 2011, še 11-letnega sina Georgea in 9-letno hčerko Charlotte .

Priljubljena članica kraljeve družine je diagnozo najprej skrivala pred javnostjo, v začetku leta 2024 pa je prestala operacijo abdomna, ki ji je sledilo devet mesecev kemoterapij. S temi je zaključila septembra.

Po težkem letu, ko se je v javnosti le redko pojavljala, naj bi se princesa še bolj osredotočala na dobrodelnost."Želi si, da je njen fokus na stvareh in ljudeh, ki so ji pomembni," je v izjavi za The Sunday Times UK povedal vir in dodal, da si Kate želi, da bi tudi ljudje več pozornosti kot njenim oblačilom namenili vsebini.