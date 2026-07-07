Princesa Catherine delila nove družinske fotografije

Princesa Catherine je na družbenem omrežju delila nekaj novih fotografij, ki so nastale pred tednom dni, ko se je udeležila pohoda, imenovanega National Three Peaks Challenge, s katerim so zbirali sredstva za boj proti raku. 37-kilometrski pohod, ki je trajal 24 ur, je uspešno opravila tudi 44-letna Kate, ki se je na družbenem omrežju zahvalila vsem, ki so dogodek podprli, delila pa je tudi nekaj družinskih fotografij.
Na njih je princesa v družbi svojih treh otrok, 12-letnega prvorojenca Georgea, ki je že tako visok kot mati, 11-letne princese Charlotte in 8-letnega princa Louisa. Svojo ženo je prišel spodbujat in ji čestitat tudi princ William, ob strani pa sta ji stala tudi starša in brat, ki so bili njena opora v času zdravljenja, ko se je tudi princesa borila z rakom.
Za bodočega kralja in kraljico so mnogi pričakovali, da bosta med svati na poroki leta, ko sta si pred dnevi večno zvestobo obljubila Taylor Swift in Travis Kelce, a se princ William in princesa Catherine poroke v New Yorku nista udeležila. S pevko in igralcem ameriškega nogometa, s katerima so prijatelji, naj bi se sestala maja v Londonu; kljub temu da je William v nedavni epizodi Kelcejevega podkasta namignil, da se morda vidijo na poročnem slavju, pa se to ni zgodilo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.