Tuja scena

Princesa Catherine dopolnila 44 let: 'Zelo sem hvaležna'

London, 09. 01. 2026 16.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Kate Middleton

Princesa Catherine je dopolnila 44 let, prav na svoj rojstni dan pa je s sledilci na družbenem omrežju delila zadnji filmček v seriji štirih, ki govori o zdravilni moči narave. Posnel ga je filmski ustvarjelec Will Warr, na njem pa se bodoča kraljica sprehaja v naravi in razkriva, kako ji je ta pomagala pri zdravljenju.

Kate Middleton je za svoj 44. rojstni dan s sledilci delila osebni in zelo čustven video, v katerem je razkrila, kako ji je moč narave pomagala v težkem obdobju, ko se je zdravila zaradi raka. Naslov videa je 'Zima' in je zadnji v seriji štirih z naslovom Mati narava', ki jih je začela objavljati v letu 2025.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prikazuje princeso Catherine, ki hodi čez most, pomoči roko v potok in zamišljeno stoji na z zmrzaljo prekritem polju, medtem ko njena pripoved govori o osebni izkušnji z zdravljenjem. "Tudi v najhladnejšem in najtemnejšem letnem času nam zima prinaša mir, potrpežljivost in tiho kontemplacijo. Kjer se tok upočasni ravno toliko, da lahko vidimo svoj odsev. Da odkrijemo najgloblje dele sebe, šepet in utrip vsakega živega bitja," pripoveduje v videu.

"Razmišljam o tem, kako globoko sem hvaležna," nadaljuje princesa, oblečena v zelen plašč in ujemajoč se klobuk. "Saj reke v nas tečejo z lahkoto. Strahovi se sperejo, očistijo in prečistijo. Umirite se s solzami in odkrijte, kaj pomeni biti živ. Biti eno z naravo. Tiha učiteljica in nežen glas, ki nas vodi. Spomin, ki nam pomaga pri zdravljenju," je še povedala.

Preberi še Prvi javni govor princese Catherine po boju z rakom

Princesa je v pripisu dodala, da je serija filmčkov zanjo zelo osebna in kreativna refleksija, ki ji je pomagala pri zdravljenju, a je hkrati tudi zgodba o moči narave in zdravljenju skupnosti. Dodala je, da se od narave lahko veliko naučimo, ko gradimo bolj zdrav in srečnejši svet.

Filmček naj bi nastal med jutranjim sprehodom po Berkshiru, kjer princesa živi s svojo družino, delčki pa naj bi bili posneti tudi v Londonu in Cotswoldsu. Prvi del serije, ki je nosil naslov 'Mati narava', je objavila maja, drugi del z naslovom 'Poletje', avgusta, video z naslovom 'Jesen', pa novembra.

Preberi še Princesa Catherine s hčerko Charlotte ganila s klavirskim duetom

Princesa je pred letom dni sporočila, da je rak, s katerim se je borila, v stanju mirovanja, diagnozo pa je z javnostjo delila maja 2024. Da se je v tem težkem obdobju veliko zatekala v naravo, je že večkrat dejala, v tem času pa je odkrivala izjemno zdravilno moč, ki jo po njenem mnenju ima mati narava.

princesa catherine rojstni dan video kate middleton

