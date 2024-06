Princesa Catherine držala obljubo: prvič po božiču spet v javnosti

Princesa Catherine se je vrnila. Kot je napovedala s petkovo objavo na družbenih omrežjih, je držala obljubo in se skupaj z družino udeležila rojstnodnevne parade Trooping the Color, v čast rojstnega dne kralja Karla. 42-letnico so opazili popolnoma urejeno v avtomobilu s princem Williamom in otroki, njen obraz pa je deloval utrujeno. To je princesin prvi javni dogodek, ki se ga je udeležila od lanskega božiča.