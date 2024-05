'Princesa Catherine je bolje, zdravila dobro prenaša in vsem je odleglo'

Zdravstveno stanje princese Catherine še vedno buri duhove. Ali njen popoln umik iz javnosti, medtem ko kralj Karel, ki se prav tako kot ona zdravi zaradi raka, vseeno 'koraka' po svetu, kaže na to, da zdravljenje ne poteka po načrtih? Se okoli nje res zbira celotna družina in se počasi poslavlja? Vse to so vprašanja, ki vedno bolj režejo v kraljevo družino. A viri blizu valižanske princese zatrjujejo drugače.

OGLAS

Kaj se dogaja s princeso Catherine? Se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo? Je zdravljenje raka neuspešno? Se ob njej res zbira celotna družina, da se pravočasno poslovi? Zakaj se kralj Karel vseeno ni umaknil iz javnosti, čeprav se prav tako bori z rakom? Vse to so vprašanja, ki zaradi skopih informacij, ki jih javnosti nameni kraljeva palača, visijo v zraku.

Princesa Catherine naj bi se počutila bolje. FOTO: AP icon-expand

A viri blizu 42-letnice ponovno umirjajo situacijo. "Vsem nam je odleglo. Zdravila dobro prenaša in je veliko bolje," je zatrdil vir. Kot je še dodal za Vanity Fair, je to izjemno težko obdobje za celotno družino, več podrobnosti o princesinem stanju pa ni razkril. Žena princa Williama zdaj potrebuje čas, da si opomore, zato se k uradnim dolžnostim ne bo vrnila vse do konca leta.

Čeprav se v javnosti govori marsikaj, česar je princesa, roko na srce, vajena, saj jo številni vse od božične ceremonije, ko se je zadnjič pojavila v javnosti, vlačijo po zobeh, v palačo dnevno prihajajo pisma podpore. Catherine že dolgo velja za ljubljenko Britancev, zato ji številni želijo čimprejšnje okrevanje in ji pošiljajo številna darila. Kot poroča Daily Mail, je palača ganjena zaradi ljubezni, ki so jo mnogi izkazali do Kate.