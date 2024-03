Princesa Catherine je sporočila, da ima raka.

Valižanska princesa Catherine je prekinila molk in v videoposnetku sporočila, da ima raka. Dejala je, da je bil to velik šok in da so za njo zelo težki časi. "Dobro sem in vsak dan sem močnejša." Javnost je v tem težkem obdobju prosila za razumevanje. Poudarila je, da ji je delo od nekdaj prinašalo veliko mero zadovoljstva in užitka, a da je sedaj čas, da se osredotoči nase in svoje okrevanje.