Princesa Catherine na božični koncert povabila preživele napada v Southportu

Prihajajoča maša Together At Christmas bo del postopne vrnitve 42-letnice k javnim dolžnostim, ki je v septembru zaključila zdravljenje s kemoterapijo. Njen soprog je nedavno dejal, da je bilo preteklo leto najtežje v njegovem življenju. Poleg matere njegovih otrok je zbolel tudi njegov oče, kralj Karel III. , ki bori z rakom.

Iz Kensingtonske palače so sporočili, da si princesa želi, da bi z letošnjim koncertom slavili vse, ki pomagajo ljudem v stiski. "Maša bo osvetlila posameznike iz vsega Združenega kraljestva, ki so pokazali ljubezen, prijaznost in empatijo do drugih v svojih skupnostih," so sporočili iz palače. Pri bogoslužju se bodo valižanski princesi pridružili tudi ostali člani kraljeve družine. Polna opatija naj bi sprejela 1600 ljudi, nastopili pa bodo tudi glasbeniki, med njimi Paloma Faith, Olivia Dean in Gregory Porter.