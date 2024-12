Princesa Catherine na božični maši znova ob svoji družini

Ko smo jo lani na božič videli nasmejano stopati ob možu princu Williamu in njunih treh otrocih, ni nihče pomisil, da bo to za več kot pol leta njen zadnji javni nastop. Zdaj je od tega minilo že leto dni in vmes se je zgodilo marsikaj. Med drugim je Kate prestala operacijo trebušne votline, nato so ji odkrili raka in posvetila se je zdravljenju. A zdaj deluje močnejša kot kadarkoli prej in spet se je udeležila božične maše in nasmejano stopala ob svoji družini.

Leto dni je minilo od zadnjega božiča, ki je bil za britansko kraljevo družino veliko bolj prelomen, kot se je sprva zdelo. To je bil za več kot pol leta zadnji nastop princese Catherine v javnosti. Januarja je prestala operacijo trebušne votline, kar je bil prvi razlog, da se je umaknila, nato pa je marca sporočila še, da so ji odkrili raka in da se bo za dalj časa posvetila zdravljenju.

Njeno zdravljenje je potekalo dobro in vmes je svoje oboževalce razveselila s kakšnim redkim dogodkom, na katerem se je pojavila, kot denimo parada ob rojstnem dnevu kralja Karla in finale teniškega turnirja v Wimbledonu. Septembra je nato sporočila, da je bilo okrevanje uspešno in da se počasi vrača k svojim delovnim obveznostim.

Po letu dni smo jo tako letos lahko spet videli v družbi soproga princa Williama in njunih treh otrok, 11-letnega princa Georga, devetletne princese Charlotte in šestletnega princa Louisa, kako je nasmejano stopala do cerkve svete Marije Magdalene na posestvu Sandringham, kjer je potekala božična maša. Videti je bila močnejša kot kadarkoli prej, čeprav je za njo zagotovo eno najtežjih let v življenju. Že v začetku meseca je sicer gostila svoj letni koncert Together at Christmas Carol v Westminstrski opatiji.