Princesa Catherine nosila tiaro, ki je bila nazadnje nošena pred 90 leti.

Valižanska princesa Catherine se je udeležila svečane večerje v čast južnokorejskemu predsedniku, ki se te dni mudi na državnem obisku Velike Britanije. Svečanega dogodka, ki ga je gostil kralj Karel III. s kraljico Camillo, so se poleg valižanske princese in njenega soproga princa Williama udeležili tudi drugi člani kraljeve družine in okoli 170 gostov.