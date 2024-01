Princesa Catherine operacijo skrivala tudi pred svojimi najdražjimi

OGLAS

Kensingtonska palača je nedavno abdominalno operacijo Kate Middleton opisala kot načrtovano, a niti tisti, ki so valižanski princesi najbolj blizu, o tem niso vedeli nič. Le tri tedne pred tem je 42-letna princesa skupaj z možem princem Williamom in njunimi tremi otroki praznovala božič, na poti k maši pa je z nasmeškom na obrazu in s stiskom rok pozdravljala mimoidoče oboževalce.

Kate Middleton naj bi operacijo abdomna skrbno skrivala tudi pred svojimi najdražjimi. FOTO: Profimedia icon-expand

V njunem širšem krogu družinskih prijateljev ni nihče slutil, da bi bilo kar koli narobe, skrbno varovana novica o situaciji pa je bila presenečenje celo za tiste, ki tesno sodelujejo s kraljevo družino, poroča People. Družina je praznične dni preživela v podeželskem domu Anmer Hall, par in njuni otroci pa so čas preživljali s svojimi kraljevimi sorodniki in se družili s prijatelji, s katerimi so se podali na izlete na podeželje v Norfolku. Novoletne dni so preživeli s Katino družino, nato pa so se vrnili k vsakdanjim obveznostim. Kar je odstopalo od običajnega, je bilo zasebno praznovanje princesinega rojstnega dne, ki ga ima 9. januarja in ga je vsako leto preživela v krogu prijateljev, letos pa ga je praznovala le z družinskimi člani.

Ko se je princ William 11. januarja vrnil k opravljanju dolžnosti, pa je postalo očitno, da nekateri pričakovani javni dogodki, ki bi se jih morala udeležiti princesa Kate, niso bili potrjeni – v zakulisju pa je prišlo do sprememb urnika in naraščajoče zaskrbljenosti. Po navedbah palače bi Kate lahko ostala v bolnišnici 10 do 14 dni, preden se vrne domov, kjer bo nadaljevala okrevanje, in malo verjetno je, da bi se lahko k javnim dolžnostim vrnila že do veliki noči. "Smiselno si je vzeti čas," pravi vir blizu kraljevega gospodinjstva. "To je odličen primer za nas ostale, saj nam pogosto rečejo, naj se čim prej vrnemo na delo, kar je lahko škodljivo."