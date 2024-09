Princesa Catherine oznanila, da je premagala raka

Princesa Catherine je šest mesecev po oznanitvi borbe z rakom spregovorila o svojem zdravju. Žena princa Williama in mama treh otrok je v videoposnetku dejala, da je osredotočena na svoje zdravje in da se po končani kemoterapiji vrača na delo."Ko se poletje bliža koncu, vam ne morem povedati, kakšno olajšanje je, da sem končno zaključila zdravljenje s kemoterapijo. Zadnjih devet mesecev je bilo za nas kot družino neverjetno težkih. Življenje, kot ga poznate, se lahko spremeni v trenutku in mi smo morali najti način, kako prebroditi nevihtne vode in neznano cesto," je 42-letnica dejala v izjavi za javnost, ki jo je delila Kensingtonska palača in dodala:"Zdaj se osredotočam na to, da naredim vse, kar je v moji moči, da ostanem zdrava."