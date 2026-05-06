Princesa Catherine po bolezni na prvi uradni obisk v Italijo

Valižanska princesa Catherine bo prihodnjo sredo in četrtek obiskala mesto Reggio Emilia v severni Italiji skupaj s Centrom za zgodnje otroštvo, ki ga je ustanovila leta 2021, da bi ozavestila o pomenu izkušenj v zgodnjem otroštvu.
Kot je povedal tiskovni predstavnik Kensingtonske palače, ki je uradna londonska rezidenca valižanskega princa in princese, se "princesa zelo veseli potovanja v Italijo", da bi izvedela več o pristopu Reggio Emilie, ki naravo postavlja v središče vzgoje v zgodnjem otroštvu.
Tiskovni predstavnik je še dejal, da bo omenjeni pristop pomagal nadgraditi delo njenega Centra za zgodnje otroštvo. Med obiskom v Reggio Emilii se bo princesa srečala z vzgojitelji, starši, otroki, lokalnimi predstavniki in predstavniki podjetij.
Njeno zadnje uradno potovanje v tujino je bilo v ZDA decembra 2022, ko je spremljala princa Williama v Boston.
Princesa Catherine, ki ima tri otroke, je marca 2024 razkrila, da so ji diagnosticirali raka in se je zdravila s kemoterapijami. Za katero vrsto raka je šlo, niso sporočili. Januarja lani je sporočila, da je njen rak v remisiji in da se postopoma vrača k opravljanju uradnih dolžnosti.
Pristop Reggio Emilia je inovativna pedagoška filozofija, ki se je razvila po drugi svetovni vojni v italijanskem mestu Reggio Emilia. Temelji na prepričanju, da so otroci radovedni, sposobni in ustvarjalni posamezniki, ki se najbolje učijo skozi raziskovanje okolja in medsebojno sodelovanje. V tem pristopu je vloga učitelja vloga opazovalca in so-raziskovalca, okolje pa velja za 'tretjega vzgojitelja', kar pomeni, da je prostor zasnovan tako, da spodbuja otrokovo naravno željo po učenju in izražanju.
Remisija je obdobje v poteku bolezni, ko se znaki in simptomi raka zmanjšajo ali popolnoma izginejo. Popolna remisija pomeni, da zdravniki z vsemi razpoložljivimi preiskavami ne morejo več zaznati prisotnosti rakavih celic v telesu. Pomembno je razumeti, da remisija ni nujno enaka ozdravitvi, saj se bolezen lahko po določenem času ponovi, zato bolniki po doseženi remisiji pogosto ostajajo pod rednim zdravniškim nadzorom.
Kensingtonska palača je zgodovinska kraljeva rezidenca v Londonu, ki se nahaja v Kensingtonskih vrtovih. Palača je bila od 17. stoletja dom številnih članov britanske kraljeve družine, vključno s kraljico Viktorijo, ki se je tam rodila in odraščala. Danes palača služi kot uradna rezidenca in pisarniški kompleks za več članov kraljeve družine, vključno z valižanskim princem in princeso, hkrati pa je delno odprta za javnost kot muzej, ki hrani bogato zgodovino britanske monarhije.
