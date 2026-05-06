Princesa Catherine po bolezni na prvi uradni obisk v Italijo

Valižanska princesa Catherine bo prihodnjo sredo in četrtek obiskala mesto Reggio Emilia v severni Italiji skupaj s Centrom za zgodnje otroštvo, ki ga je ustanovila leta 2021, da bi ozavestila o pomenu izkušenj v zgodnjem otroštvu.

Kot je povedal tiskovni predstavnik Kensingtonske palače, ki je uradna londonska rezidenca valižanskega princa in princese, se "princesa zelo veseli potovanja v Italijo", da bi izvedela več o pristopu Reggio Emilie, ki naravo postavlja v središče vzgoje v zgodnjem otroštvu.

Tiskovni predstavnik je še dejal, da bo omenjeni pristop pomagal nadgraditi delo njenega Centra za zgodnje otroštvo. Med obiskom v Reggio Emilii se bo princesa srečala z vzgojitelji, starši, otroki, lokalnimi predstavniki in predstavniki podjetij.